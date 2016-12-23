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IŞİD soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı

IŞİD soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #soruşturma #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ
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