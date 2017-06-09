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İskenderun'da askeri birliğe roketatarlı saldırı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları eteğindeki 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na PKK'lı teröristler roketatarla ateş açtı.

İskenderun'da askeri birliğe roketatarlı saldırı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları eteğindeki 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na PKK'lı teröristler roketatarla ateş açtı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na, otoyol üzerinden birliğin bulunduğu alana roketatar atıldı.

Askerlerin karşılık verdiği saldırıda, teröristler geldikleri araçla kaçtı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #İskenderun #Amanos
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