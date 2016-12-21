İsmail Hakkı Pekin’den önemli açıklamalar

“Suriye’de insiyatif, jandarma görevi sona eren Amerika’dan bölge ülkelerine geçiyor” Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye, Rusya ve İran’ın Halep anlaşmasını bu sözlerle yorumladı. Anlaşmanın Türkiye’yi Suriye yönetimine yakınlaştırdığını savunan Pekin’e göre bölge ülkeleri PYD’nin kontrolü altındaki sözde kantonlara karşı da işbirliği yapmalı.

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Ankara, Moskova, Tahran bir araya geldi, Suriye’deki krizin çözümüne yönelik adımlar hızlandı.



Moskova’da düzenlenen Halep zirvesinde önemli kararlar alındı.



Türkiye, Rusya ve İran’ın anlaşmasını değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin bölgedeki hâkimiyetinin sona erdiğini söyledi.



Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadelenin artacağını belirten Pekin, Türkiye’nin Suriye yönetimine yaklaşacağını savundu.



Emekli Korgeneral Pekin, PYD’nin kontrolü altındaki sözde kantonlara karşı bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.







Haber: Ali Yağız Baltacı

Kamera: Barış Yurteri

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