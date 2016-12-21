İsmail Hakkı Pekin’den önemli açıklamalar

Ankara, Moskova, Tahran bir araya geldi, Suriye’deki krizin çözümüne yönelik adımlar hızlandı.
Moskova’da düzenlenen Halep zirvesinde önemli kararlar alındı.
Türkiye, Rusya ve İran’ın anlaşmasını değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin bölgedeki hâkimiyetinin sona erdiğini söyledi.
Suriye’de terör örgütlerine karşı mücadelenin artacağını belirten Pekin, Türkiye’nin Suriye yönetimine yaklaşacağını savundu.
Emekli Korgeneral Pekin, PYD’nin kontrolü altındaki sözde kantonlara karşı bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Haber: Ali Yağız Baltacı
Kamera: Barış Yurteri
ulusalkanal.com.tr
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Adil Aydın - 2 saat önce
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