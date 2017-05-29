İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesi yazısı şöyle:
16 Nisan halk oylamasında AKP ve Bahçeli'den oluşan bir "Evet bloğu" ortaya çıkmıştı. Bahçeli partisine hakim olamasa da sonuçta etkili oldu.
Bu arada, sonuçlar HDP içinden önemli bir kesimin de "Evet bloğu" içinde olduğunu gösterdi.
HALK OYLAMASI SONRASI
Halk oylaması öncesinde AKP ve Bahçeli arasında karşılıklı bazı taahhütlerde bulunulduğu konuşuluyordu. MHP'nin hükümete gireceği iddiaları bile gündeme geldi. MHP içinde kırmızı plaka hayalleri kuranlar vardı. Hatta birbirlerine "Sayın bakanım" diye hitap eden MHP'lilerin bile olduğu biliniyordu.
Nedeni tam belli değil. Ama son günlerde "Evet bloğu" arasına "kara kedi"nin girdiği kesin.
"Halk oylaması geçti, MHP'yle işi bitti. Klasik bir AKP tavrı" diyenler de var.
BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI
Bahçeli bir süredir AKP'yi sıkıştırıyordu. Geçtiğimiz hafta sertleşti. AKP'ye "Kavurmacılar aklanıyor, baklavacılar adaletten kaçırılıyor. Sorun var. FETÖ'nün siyasi ayağı üzerine neden gidilmiyor?" diye yüklendi.
Yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Özetle, "AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Herkes kendi içine baksın, kendi içindekileri temizlesin" karşılığını verdi.
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Bahçeli'nin Erdoğan'a yanıtı daha sert oldu. Twitter hesabından adeta Erdoğan'ı bombaladı. Erdoğan'ın yanıtını, "üzücü ve üslup açısından sorunlu" olarak niteledi.
YANITSIZ KALMAYIZ
Bahçeli, Erdoğan'ın iddialarının yanıtsız kalmayacağını kaydederek özetle şu ifadeleri kullandı: "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması siyasi otoritenin başlıca vazifesidir.
Kavurmacı'yı müdafaa ederek AKP'ye fatura kesildiğini söylemek hem makul hem meşru hem de mantıki bir değerlendirme değildir."
"FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili bugüne kadar hiçbir adım atılmaması milli vicdanı ziyadesiyle sarsıyor, yaralıyor"
"FETÖ'nün siyasi ayağı olmadığını söyleyerek, alt kademe bazı siyasi yöneticileri hedef almak da milli vicdanı tatmin etmeyecektir."
"FETÖ'yle irtibat ve iltisakı olanların isim listesi hükümetin elindedir. İspat değil, icraatın konuşulması lazımdır."
AKP'DE RAHATSIZLIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel dönüşünde eleştirilerinin Bahçeli'ye yönelik olmadığını söyledi. "Bahçeli'nin yanlış yönlendirildiğini" belirtti.
Ancak Erdoğan'ın sözleri, MHP'de ve bazı AKP'liler arasında, "Çevir kazı yanmasın" tavrı olarak değerlendirildi.
Bahçeli'nin çıkışı AKP'de ve Erdoğan çevresinde rahatsızlık yarattı. Siyasi kulislerde "Evet bloğu dağılıyor mu?" sorusu gündeme gelirken, AKP ile Bahçeli arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artacağı iddia edildi.
REİS HALLEDER
Bahçeli'nin tavrını AKP'li yöneticilere sordum. Bilip de söylemedikleri bazı konular olduğunu hissettirdiler. Gerilimin artmaması için bazı girişimler olabileceğini kaydetseler de pek ümitli görmedim. "Reis bir şekilde halleder" demekle yetindiler.
İKİ NEDEN
AKP'lilere göre Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne gitmesinin iki nedeni var. Birincisi, MHP içindeki muhalefete FEFÖ operasyonu yaptırmak. Bu yolla muhalefetin en güçlü ismi
Meral Akşener'in yeni parti girişimini engellemek. İkincisi de AKP içindeki ByLock kullanan milletvekillerini tasfiye ettirerek AKP'yi MHP'ye mecbur hale getirmek.
MHP'NİN HÜKÜMET HESABI
AKP Meclis grup yönetiminden bir isme iddiaları sordum. Ayrıntıya girmedi. Şunları söylemekle yetindi:
"Bahçeli AKP grubunda 82 ByLock'cu olduğu iddiasına inanmış görünüyor. Onların önemli bölümü tasfiye edilirse MHP'ye mecbur kalınacağını hesaplıyor. Yapılacak yerel ve genel seçimlere iktidarda girmeyi planlıyor. Yüzde 51 için Cumhurbaşkanının kendilerine muhtaç olduğunu düşünerek hareket ediyor."
"Evet bloğu"nda sorun var.
16 Nisan geride kaldı. Halkın gündemi, Türkiye'nin ihtiyaçları safları yeniden belirleyecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için kartlar yeniden karılıyor.
Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.
Dedik ya Erdoğan'ın işi zor! Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgur tehlikede!
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