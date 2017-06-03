Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 kamu personeli yakalandı.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 kamu personeli yakalandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle ilişkili olduğunu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda 17 kamu personeli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.