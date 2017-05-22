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İstanbul'a yapılacak 30 yeni meydanla ilgili uzmanlardan açıklama

Kentsel dönüşüm ve mega projelerle köstebek yuvasına dönen İstanbul'da 30 yeni meydan düzenleme çalışması yapılacak. Uzun süren çalışmalardan dolayı daha mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, iyi niyetli gibi görünen bu çalışmaların samimi olmadığını kaydetti.

İstanbul'a 30 yeni meydan düzenlemesi geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda Martı projesi olarak da bilinen Kabataş, Bağcılar, Şirinevler, Taksim, Eyüp, Eminönü, Kadıköy olmak üzere 7 meydan düzenlemesi çalışmalarını halen sürdürüyor. 

Uzun süren bu projeler, nedeniyle semt sakinleri ve esnaf zor durumda kalmıştı.

Yeni meydan düzenleme çalışmaları Beşiktaş, Kadıköy, Fatih, Eyüp, Beykoz, Bağcılar, Küçükçekmece, Kağıthane, Bakırköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde birden fazla noktada başlatılacak.

Henüz projeleri belli olmayan meydan düzenleme alanlarında da benzer mağduriyetler yaşanacağından endişe ediliyor.

CHP İstanbul Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, söz konusu çalışmaların faturasının halka kesileceğini kaydetti.

Sağlam, düzenleme yapılacak alanların sonradan rant sağlama adına imara açılabileceğine de dikkat çekti.

HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #meydan #chp #hakkı sağlam
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