İstanbul'a yeni bir dolgu alanı daha geliyor

Beykoz'da bulunan eski Tekel arazisini 49 yıllığına kiralayan özel bir inşaat firması, arazinin sahil kısmını doldurulacak. Firma doldurduğu alana otel ve ticaret merkezi yapacak.

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İstanbul'da Üsküdar sahiline “dolgu” kararının ardından bir “dolgu” projesi de Beykoz’da ortaya çıktı.



Özel bir inşaat firmasının 49 yıllığına kullanım izni aldığı Beykoz Paşabahçe’deki Tekel Fabrikası’nın arazisine dolgu düzenlemesi yapılacak.



Arazinin sahil kısmı doldurulacak, doldurulan alana otel ve ticaret merkezleri inşaa edilecek.



Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’ndan gerekli izinleri alan firma, ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacak.



Toplam 53 bin 865 metrekarelik arazi Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihaleyle 355 milyon TL’ye inşaat şirketine devredilmişti.







ulusalkanal.com.tr