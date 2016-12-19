CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

İstanbul'a yeni bir dolgu alanı daha geliyor

Beykoz'da bulunan eski Tekel arazisini 49 yıllığına kiralayan özel bir inşaat firması, arazinin sahil kısmını doldurulacak. Firma doldurduğu alana otel ve ticaret merkezi yapacak.

İstanbul'a yeni bir dolgu alanı daha geliyor
İstanbul'da Üsküdar sahiline “dolgu” kararının ardından bir “dolgu” projesi de Beykoz’da ortaya çıktı.  

Özel bir inşaat firmasının 49 yıllığına kullanım izni aldığı Beykoz Paşabahçe’deki Tekel Fabrikası’nın arazisine dolgu düzenlemesi yapılacak.

Arazinin sahil kısmı doldurulacak, doldurulan alana otel ve ticaret merkezleri inşaa edilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’ndan gerekli izinleri alan firma, ilerleyen günlerde çalışmalara başlayacak.

Toplam 53 bin 865 metrekarelik arazi Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihaleyle 355 milyon TL’ye inşaat şirketine devredilmişti.



ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
350 ton hamsi avlandı
Sonraki Haber
Numan Şerif Datlı son yolculuğuna uğurlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.