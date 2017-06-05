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İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçların ters döndüğü kazada yaralılar var. O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Bağcılar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçların ters döndüğü kazada yaralılar var.

O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Bağcılar
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