İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan başkanlık sistemi yorumu: Terör varken tasarıyı dayatmak yanlış

Anayasa değişikliği tasarısı meclis komisyonuna sunuldu. Türkiye terörle mücadele ederken, başkanlık sistemi dayatması ile karşı karşıya bırakıldı.
Başkanlık sistemi tasarısı meclisi neredeyse ortadan kaldırıyor, yürütme erki sorumsuz hale getiriliyor.
Peki partili cumhurbaşkanlığı adı verilen başkanlık sistemi hangi ihtiyacı karşılıyor?
Durakoğlu'na göre başkanlık sistemi tasarısı, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırıyor, yargı bağımsızlığını ihlal ediyor.
Durakoğlu, tasarıya karşı mücadeleye hazır olduklarını açıkladı. Peki tasarıya karşı nasıl mücadele yürütmek gerekiyor?
HABER: SİNAN SUNGUR- KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da meclisi yetkisiz bırakan başkanlık sistemi dayatması ile karşı karşıya. Başkanlık sistemi tasarısı, yargı bağımsızlığını ne kadar etkiliyor? Meclisin denetlemediği bir cumhurbaşkanlığı sistemi hangi zararları doğuruyor? Ve, en önemlisi; Bu tasarıya karşı nasıl bir mücadele yürütülmeli? Bu soruları dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Ulusal Kanal için yanıtladı.
Anayasa değişikliği tasarısı meclis komisyonuna sunuldu. Türkiye terörle mücadele ederken, başkanlık sistemi dayatması ile karşı karşıya bırakıldı.