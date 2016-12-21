İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan başkanlık sistemi yorumu: Terör varken tasarıyı dayatmak yanlış

Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da meclisi yetkisiz bırakan başkanlık sistemi dayatması ile karşı karşıya. Başkanlık sistemi tasarısı, yargı bağımsızlığını ne kadar etkiliyor? Meclisin denetlemediği bir cumhurbaşkanlığı sistemi hangi zararları doğuruyor? Ve, en önemlisi; Bu tasarıya karşı nasıl bir mücadele yürütülmeli? Bu soruları dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Ulusal Kanal için yanıtladı.

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