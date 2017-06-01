Beşiktaş Barbaros bulvarında metro çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. Çukur açılan yol trafiğe kapatılırken çevrede önlem alındı. Ekiplerin çöken yoldaki incelemesi sürerken trafik durma noktasına geldi

İstanbul Beşiktaş Barbaros bulvarında metro çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi.



Çukur açılan yol trafiğe kapatılırken çevrede önlem alındı.



Ekiplerin çöken yol ile ilgili çalışma yaptı. Olay yerine beton mikseri getirilerek çöken kısma beton döküldü.



Barbaros Bulvarı'ndaki yol çökmesi nedeniyle, Dolmabahçe Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istikametine ilerleyen araçların bir kısmı geri dönmek zorunda kalırken bir kısmı da yoluna Çırağan Caddesi üzerinden devam etti.



Toplu ulaşım araçlarının ise Beşiktaş Meydanı'ndan geri döndükleri görüldü.



