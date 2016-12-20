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İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain saldırıda ağır yaralanan, polis memuru Ufuk Bozgeyik tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Ufuk Bozgeyik Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırı sonucu şehit sayısı 45’e yükselirken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.


Kaynak: İHA
Etiketler; #istanbul #beşiktaş #terör saldırısı
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