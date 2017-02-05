İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'nda, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Beyoğlu'nda düzenlediği operasyonda, 1 kilo 450 gram ot esrar, 81 gram toz esrar, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 3 şarjör, 30 fişek, 21 sahte plaka, polis aracı tepe lambası ve telsiz ele geçirdi.
Şüpheliler H.D, İ.H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Zanlıların yanında bulunan 2 bin 65 liraya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, bir miktar esrar, üç silah, sahte plakalar, telsiz ve tepe lambası ele geçirildi
Beyoğlu'nda, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.