İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Operasyonda, bir miktar esrar, üç silah, sahte plakalar, telsiz ve tepe lambası ele geçirildi

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Beyoğlu'nda, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Beyoğlu'nda düzenlediği operasyonda, 1 kilo 450 gram ot esrar, 81 gram toz esrar, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 3 şarjör, 30 fişek, 21 sahte plaka, polis aracı tepe lambası ve telsiz ele geçirdi.



Şüpheliler H.D, İ.H.D. ve S.D. gözaltına alındı. Zanlıların yanında bulunan 2 bin 65 liraya da el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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