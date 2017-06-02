İstanbul Çağlayan'da bir metrobüsün arızalanıp, yolda kalmasıyla Mecidiyeköy yönünde uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Yolcular yola inerek yürümek zorunda kaldı. Görevlilerin müdahalesi ile yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Dakikalarca bekleyen yolcular gidecekleri yerlere geç kaldığını söyledi.

İstanbul Çağlayan-Mecidiyeköy yönünde saat 09.00 sıralarında bir metrobüs arıza sonucu yolda kaldı. Bunun üzerine onlarca metrobüs kuyruk oluşturdu. Dakikalarca araç içerisinde bekleyen yolcular, yola inip yürüdü. Görevliler bir süre sonra tek şeritten kontrollü olarak yolu açtı. Yolda yürüyenler yolcular, hareket eden metrobüsler tarafından alındı.



Yürümek zorunda kalan yolcular, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Metrobüsten inen bir yolcu, “Çok kalabalık, Metrobüste yaklaşık 20 dakika bekledim. Okmeydanı'ndan Çağlayan'a metrobüs kuyruk oldu" dedi. İşe geç kaldığını söyleyen başka bir yolcu, “Bir süre metrobüste bekledik. İnip yürüyenler oldu. İşe geç kaldık" dİye konuştu.