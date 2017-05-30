İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi bir çırpıda imara açıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ni de imara açılan bölgede içinde. Uzmanlar, rant odaklı yapılan değişiklikle bölgedeki yeşil alanların yok edileceğini savunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki yeşil alanları bir bir imara açıyor.



İmar rantının son kurbanı Bakırköy Zuhratbaba Mahallesi'ndeki 1 milyon metrekarelik alan oldu.



1 milyon metrekarelik alanın imar planları değiştirildi. İmara açılan bölgede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sinan Erdem Spor Salonu ve Olimpiyat Evi gibi önemli yapılar bulunuyor. Ancak arazinin en büyük kısmını çam ağaçları ile kaplı yeşil alan oluşturuyor.



Değişiklikle, hastanelerin yatak kapasitesi arttırılacak ve yanlarına 14 katlı oteller ve ticaret alanları yapılacak.



Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, değişiklik kar amaçlı olduğuna dikkat çekti. SESAÇ

Fazlıoğlu, plan değişikliği ile bölgedeki nüfus yoğunluğunun en az 40 bin kişi artacağını söyledi.



Bölgedeki kitle örgütleri temsilcileri, imar değişikliğinin iptali için yargıya başvurmaya hazırlanıyor.





HABER: GÖKHAN ÇELİK-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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