İstanbul Kumkapı'da dört katlı metruk bir bina çöktü. Binanın çöktüğü saatte sokak kalabalıktı ancak can kaybı yaşanmadı. Çöken binanın çevresindeki bazı araçlarda ise hasar oldu.

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Olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi.



Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'taki metruk bir binanın çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.



Enkazda bir çocuğun olduğu bildiriliyor.



Olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.



Çöken binanın çevresindeki bazı araçlarda da hasar meydana geldiği görüldü.

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