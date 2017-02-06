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İstanbul'da 6 ilçede 8 ve 9 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 6 ilçede 8 ve 9 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul'da 6 ilçede 8 ve 9 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

 İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Perşembe günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Fatih, Silivri, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-22.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 8 Şubat gecesi 22.00'den ertesi gün sabah 06.00'ya kadar çeşitli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Sonraki gün, Büyükçekmece, Küçükçekmece,Fatih, Silivri, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinin de bazı semtlerine 08.00-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞden (BEDAŞ) #bedaş #Avrupa Yakası
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