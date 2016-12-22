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İstanbul'da 8 ilçede elektrik yok

Boğaziçi Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.45'te Türkiye Elektrik İletim şirketi (TEİAŞ) işletimindeki sistemde oluşan teknik arıza nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşti.

İstanbul'da 8 ilçede elektrik yok

Boğaziçi Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.45'te Türkiye Elektrik İletim şirketi (TEİAŞ) işletimindeki sistemde oluşan teknik arıza nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşti.

TEİAŞ'ın sisteme enerji verdikçe BEDAŞ'ın, kademeli olarak elektrik sağlamaya başlayacağı ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN İLÇELER

BEDAŞ'ın açıklamasına göre elektrik kesintisinden 8 ilçe etkilendi.

O ilçelerin, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçesi civarı olduğu belirtildi.

KADEMELİ OLARAK ELEKTRİK VERİLECEK

TEİAŞ'tan sisteme enerji gelene kadar, kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacağı aktarıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #silivri #çatalca #Esenler #güngören #bahçelievler #Bağcılar #beylikdüzü #büyükçekmece #elektrik kesintisi #istanbul
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