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İstanbul'da araç satma vaadiyle dolandırıcılık

Minibüs ve otobüs satma vaadiyle 43 vatandaşı yaklaşık 3 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da araç satma vaadiyle dolandırıcılık

İstanbul'da, araç satma vaadiyle 43 vatandaşı yaklaşık 3 milyon 500 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, bir otomotiv şirketinin internet sitesinde taksitle minibüs ve otobüs satıldığını öğrendiklerini, şirketin Sancaktepe'deki merkezine giderek yeni araçları almak için sözleşme imzaladıklarını, paranın bir kısmını peşin, geri kalanını da bankadan kredi çekerek firma yetkililerine verdiklerini, vaat edilen sürede araçların kendilerine teslim edilmediğini iddia ederek, firma yöneticilerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe'de faaliyet gösteren firmanın çalışanı ve yöneticilerinden 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tüfek, tabanca ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K'nın emniyette 34 suç kaydı bulunduğu, 12 suçtan arama kararı olduğu, 28 suçtan kaydı bulunan A.Y'nin ise 2 suçtan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık, zorla senet imzalatma, silahlı kanunlara muhalefet, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlarından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği #Sancaktepe #dolandırıcılık #Asayiş Şube Müdürlüğü
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