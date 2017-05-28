Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş basketbol maçı sebebiyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş arasındaki basketbol maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 20.00'da başlayacak Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş arasındaki Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off müsabakası sebebiyle saat 17.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı ulaşıma kapalı olacak.



Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak ve Halk Caddesi'nden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek. Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ile Fulya Sokak istikametine verilecek.