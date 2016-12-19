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İstanbul'da bu gece ve yarın bu yollar kapatılacak

Avrasya Tüneli'nin yarın gerçekleştirilecek açılışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bu gece ve yarın bu yollar kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılış nedeniyle alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında trafik akışında yeniden düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yolu, Sirkeci Işıklar ve Namık Kemal Caddesi ile Sahil Kennedy Caddesi'ne bağlanan yollar bugün 24.00'ten sonra trafiğe kapatılacak. Yarın 08.00'den sonra ise Sahil Kennedy Caddesi Kuzey ve Güney Yolu, Sirkeci Işıklar ve Zeytinburnu Varyant arası ile Sahil Kennedy Caddesi'ne bağlanan yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Sürücüler, alternatif olarak, D-100 Kuzey-Güney Yol, Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem kurt Bulvarı, Onuncu Yıl Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ankara Caddesi'ni kullanabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Avrasya Tüneli
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