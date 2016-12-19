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İstanbul'da büyük internet kesintisi

İstanbul genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

İstanbul'da büyük internet kesintisi

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren internet kesintisi yaşanıyor.

Başta Kadıköy, Gebze ve Ümraniye'de olmak üzere internet kesintisinden bir çok ilçenin etkilendiği belirtiliyor. 

TÜRK TELEKOM YANIT VERMİYOR

Sosyal medyada ise bir çok kullanıcı kesintilere tepkisini gösteriyor.

Türk Telekom çağrı merkezinin şikayet telefonlarına yanıt vermediğini belirtilirken kesintinin sebebi hala bilinmiyor.

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'in ulaştığı Türk Telekom yetkilileri kesintinin bölgesel olduğunu belirtti. Sorunun ne zaman çözüleceği sorusu ise yanıtsız kaldı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #internet kesintisi #türk telekom
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ilahiadalet - 3 gün önce
TürkTelekom İstanbul gibi metropolün göbeğinde oturuyorum, sokağınızda boş port yok internet bağlayamıyoruz diyor. vodemlerle vınn paketleriyle idare ediyoruz bu devirde kendi ülkemde evime internet bağlatmaktan mahrum kalıyorum
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