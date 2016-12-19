İstanbul'da büyük internet kesintisi

İstanbul genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren internet kesintisi yaşanıyor.



Başta Kadıköy, Gebze ve Ümraniye'de olmak üzere internet kesintisinden bir çok ilçenin etkilendiği belirtiliyor.



TÜRK TELEKOM YANIT VERMİYOR



Sosyal medyada ise bir çok kullanıcı kesintilere tepkisini gösteriyor.



Türk Telekom çağrı merkezinin şikayet telefonlarına yanıt vermediğini belirtilirken kesintinin sebebi hala bilinmiyor.



TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA



Gerçek Gündem'in ulaştığı Türk Telekom yetkilileri kesintinin bölgesel olduğunu belirtti. Sorunun ne zaman çözüleceği sorusu ise yanıtsız kaldı.



ulusalkanal.com.tr