İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayrampaşa, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Eyüp'ün bazı mahalleleri 21 Aralık'ta elektrik alamayacak.
Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:
"Bayrampaşa’da 09.00-12.00 saatlerinde Muratpaşa Mahallesi, Demirhisar ve Cicoz Yolu caddeleri ve civarı.
Silivri’de 09.00-16.00 saatlerinde Alipaşa Mahallesi, Akören Caddesi, Fener Mahallesi, Ugur Bıçaker Caddesi, Bekir Sıtkı Say, Akören, Karasinan sokaklar.
Sarıyer’de 09.00-13.00 saatlerinde Ferahevler Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi ve civarı, 13.00-16.30 saatlerinde ise Mühendis Sokak, Darüşşafaka Mahallesi, Seba Koru Sitesi ve civarı.
Küçükçekmece’de 09.00-13.00 saatlerinde Atakent Mahallesi, Atatürk Caddesi, 1. ve 5. caddeler.
Bahçelievler’de 09.00-17.00 saatlerinde Soğanlı Mahallesi, Alper, Gökçe, Göktuğ sokaklar.
Güngören’de 09.00-17.00 saatlerinde Haznedar Mahallesi, Telsiz Sokak, Bağcılar Caddesi ve civarı, 10.00-20.00 saatlerinde ise Gençosman Mahallesi, Aktaran Sokak.
Eyüp’te 13.00-16.00 saatlerinde Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi ve civarı."
İstanbul'un Avrupa yakasında 7 ilçede 21 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
Boğaziçi Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayrampaşa, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Eyüp'ün bazı mahalleleri 21 Aralık'ta elektrik alamayacak.