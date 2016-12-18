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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında 7 ilçede 21 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayrampaşa, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Eyüp'ün bazı mahalleleri 21 Aralık'ta elektrik alamayacak.
Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle: 
"Bayrampaşa’da 09.00-12.00 saatlerinde Muratpaşa Mahallesi, Demirhisar ve Cicoz Yolu caddeleri ve civarı.
Silivri’de 09.00-16.00 saatlerinde Alipaşa Mahallesi, Akören Caddesi, Fener Mahallesi, Ugur Bıçaker Caddesi, Bekir Sıtkı Say, Akören, Karasinan sokaklar. 
Sarıyer’de 09.00-13.00 saatlerinde Ferahevler Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi ve civarı, 13.00-16.30 saatlerinde ise Mühendis Sokak, Darüşşafaka Mahallesi, Seba Koru Sitesi ve civarı. 
Küçükçekmece’de 09.00-13.00 saatlerinde Atakent Mahallesi, Atatürk Caddesi, 1. ve 5. caddeler.
Bahçelievler’de 09.00-17.00 saatlerinde Soğanlı Mahallesi, Alper, Gökçe, Göktuğ sokaklar. 
Güngören’de 09.00-17.00 saatlerinde Haznedar Mahallesi, Telsiz Sokak, Bağcılar Caddesi ve civarı, 10.00-20.00 saatlerinde ise Gençosman Mahallesi, Aktaran Sokak.
Eyüp’te 13.00-16.00 saatlerinde Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi ve civarı."


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Avrupa Yakası #elektrik kesintisi
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