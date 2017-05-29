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İstanbul'da FETÖ ana davası başladı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul'daki ana davanın ilk duruşması görüldü. Silivri'de görülen davada duruşma getirilen sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklamasıyla sanıkların rahatladığını söyledi.

İstanbul'da FETÖ ana davası başladı

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili ana davanın ilk duruşması yapıldı. Davada Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı general, 15'i tutuklu 24 sanık yargılanıyor. Davanın en rütbeli sanığı 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk. 1 numara olan Fethullah Gülen ilee 9 sanık firari.

Silivri'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen davada duruşma savıcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan görev yaptı.

Duruşmada 12 tutuklu sanık hazır bulundu. İlk duruşmada mahkeme heyeti davaya müdahillik taleplerini aldı. Sanık avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi. Ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklamasının sanıkları rahatlattığını söyledi. 

Şehit yakınlarının avukatlarından olan Mustafa Doğan İnal, sanıkların savunmalarını inkar üzerine kurduğuna, Gülen'i koruduklarına dikkat çekti.

Şehit yakınları da duruşma salonunda oturma düzenine tepki gösterdi. 

Gülen ve Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul'daki beyin takımı olan 10 kişi hakkında, 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

351 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 800 üyesinden 500'ünün darbe girişimine katılmadığına dikkat çekiliyor. Bu kişilerin ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespitine yer veriliyor. 
 
Duruşma, Cuma gününe kadar kesintisiz olarak devam edecek. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #fetö #ana davası
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