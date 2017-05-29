FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul'daki ana dava başladı. Silivri'de görülen davada FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 9'u firari, 24 sanık yargılanıyor.

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili ana dava başladı. Darbe talimatını veren FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen davanın bir numaralı sanığı.



Gülen ile birlikte 6'sı general, 15'i tutuklu 24 sanık yargılanıyor. Davanın en rütbeli sanığı 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk. Gülen ve 9 sanık firari.



Silivri'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen davanın duruşma savıcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan.



Duruşmada 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Bu sırada bazı şehit yakınları sanıklara tepki gösterdi.



Davada 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel müşteki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı 89 kişi ile TBMM Başkanlığı "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer alıyor.



Gülen için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul beyin takımı olan Tuğgeneraller Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



351 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 800 üyesinden 500'ünün darbe girişimine katılmadığına dikkat çekiliyor. Bu kişilerin ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespitine yer veriliyor.



Duruşma, 5 gün kesintisiz olarak devam edecek.







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