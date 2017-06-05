Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve kapkaç eylemlerine karıştığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan biri erkek 4 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı vatandaşların hırsızlık şikayeti üzerine inceleme başlattı.



Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit ederek kimliklerini belirledi.

Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık, kapkaç eylemlerine karıştıkları iddia edilen Ceylan Y. (40), Gamze G. (20), Çiler T. (40) ve Seçkin A. (39) Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin farklı tarihlerde Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde Filistinli bir kişinin 35 bin avrosunu, Iraklı bir vatandaşın 300 dolar, 150 lira ile ziynet eşyasını, alışveriş merkezinde ise bir vatandaşın 400 lira, 40 İsviçre frangı, 40 avro ve 40 dolarını çaldıkları belirlendi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları ve hapiste bulunan Tolga G'ye ait otomobile de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.