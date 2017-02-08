İstanbul'da insan kaçakçılarına yönelik operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da yasadışı yollardan göçmenleri yurtdışına kaçıran bir şebekeye operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir kaçakcılık şebekesi çökertildi.



Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 734 bin dolar, 165 bin Euro ve 264 bin lira nakit para ele geçirildi.



Kaçakcılık şebekesinin dikkat çekmemek için "Hawala" denilen iki aşamalı bir sistem kullandıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri devam ediyor.



ulusalkanal.com.tr