Robin van Persie için harekete geçildi
Robin van Persie için harekete geçildi
TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...

İstanbul'da insan kaçakçılarına yönelik operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da yasadışı yollardan göçmenleri yurtdışına kaçıran bir şebekeye operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da insan kaçakçılarına yönelik operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da bir kaçakcılık şebekesi çökertildi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 734 bin dolar, 165 bin Euro ve 264 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kaçakcılık şebekesinin dikkat çekmemek için "Hawala" denilen iki aşamalı bir sistem kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemleri devam ediyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Havala sistemi #insan kaçakçılarına yönelik operasyon #Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü #mülteciler
banner863
Önceki Haber
Yunan itfaiyecilerden bakanlık işgali
Sonraki Haber
İstanbul'da elektrik kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.