İstanbul'da insan kaçakçılarına yönelik operasyon

Fatih'te düzenlenen operasyonda kaçak göçmenlerle insan kaçakçıları arasında "havala sistemi" adıyla kurdukları bir yapı üzerinden arabuluculuk yaptığı öne sürülen 4'ü yabancı 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da insan kaçakçılığına yönelik operasyonda, 4'ü yabancı 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı turizm acentelerinin yasa dışı olarak kurdukları ve adına "havala sistemi" dedikleri bir yapı üzerinden kaçak göçmenlerle insan kaçakçıları arasında arabuluculuk yaptığını belirledi.



Söz konusu soruşturma kapsamında, Fatih'teki bir iş hanında faaliyet gösteren bazı turizm acentelerine düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriyeli, 1'i İranlı, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çöp kovalarının ve su sebillerinin içine saklanmış 723 bin dolar, 164 bin avro ve 263 bin lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Söz konusu turizm acentelerinin, kaçak göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından dolandırılmasını engelleme adı altında "havala sistemi" adını verdikleri bir yapı kurdukları belirtildi.



Bu yapıda, kaçak göçmenin, parayı komisyon karşılığı acenteye teslim ettiği ve karşılığında bir şifre aldığı, daha sonra kendisini vadettiği yere götüren insan kaçakçılarına şifreyi vererek paranın insan kaçakçılarına ödenmesini sağladığı öğrenildi.