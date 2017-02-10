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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Mahmutbey Yavuz Sultan Selim Köprüsü O-6 bağlantı yolu üzerinde seyir halinde bulunan ve üzerinde herhangi bir akaryakıt logosu olmayan tankeri takip ederek güvenli bölgede durdurdu.

Araçta yapılan incelemede çeşitli kimyasal maddelerden oluşturulmuş 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan tanker şoförü Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #O-6 bağlantı yolu #Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü #kaçak akaryakıt
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