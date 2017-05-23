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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

Lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da bulunduğu bazı şüphelilerin yakalandığı operasyonun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ozan Tufan #operasyon #kaçakçılık #istanbul il jandarma komutanlığı #gözaltı #fenerbahçe
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