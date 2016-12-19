İstanbul'da Levent-Yenikapı arasındaki metro seferleri tekrar başladı

İstanbul metrosu Yenikapı-Hacıosman hattında seferler, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık yarım saat yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, bir sonraki durağa yürüyerek gitti.

İstanbul'da Yenikapı - Hacıosman metro hattında elektrikler kesildi, vatandaş belediyeye tepki gösterdi.



Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle, yaklaşık yarım saat seferler yapılamadı.



Bu sırada vagonlarda bekleyen vatandaşlar, metrolardan tahliye edilerek bir sonraki metro istasyonuna yürüdü.



O anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Yetkililer, arızasnın kısa süreli bir enerji kesikliğinden yaşandığını kaydetti.



Metro seferleri arızanın giderilmesinin arından normale döndü.





ulusalkanal.com.tr