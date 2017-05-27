Zincirlikuyu-Söğütleşme seferini yapan metrobüsün bariyerlere çarpması üzerine 6 yolcu hafif yaralandı.
Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüs Altunizade-Acıbadem arasında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrobüsün camları kırılınca 6 yolcu hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü yapıldı.
ulusalkanal.com.tr
İstanbul'da Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada 6 yolcu hafif yaralandı.
Zincirlikuyu-Söğütleşme seferini yapan metrobüsün bariyerlere çarpması üzerine 6 yolcu hafif yaralandı.