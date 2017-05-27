Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da Kadıköy yönüne ilerleyen metrobüs, Altunizade ile Acıbadem durağı arasında bariyere çarptı. Kazada 6 yolcu hafif yaralandı.

Zincirlikuyu-Söğütleşme seferini yapan metrobüsün bariyerlere çarpması üzerine 6 yolcu hafif yaralandı.

Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüs Altunizade-Acıbadem arasında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrobüsün camları kırılınca 6 yolcu hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü yapıldı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kaza #acıbadem #Altunizade #Metrobüs #Kadıköy #istanbul
banner863
Önceki Haber
Erdoğan ve Putin görüştü
Sonraki Haber
İstanbul'da terör operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.