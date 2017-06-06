İstanbul'da görevli Bylock kullanıcısı 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, FETÖ'den görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 73 kişi operasyonlarda gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 73 eski öğretmen ve okul idarecisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı. Gözaltına alınanların KHK ile görevden uzaklaştırılan FETÖ mensupları olduğu öğrenildi/Milliyet