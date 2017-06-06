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İstanbul'da öğretmenlere FETÖ operasyonu

İstanbul'da görevli Bylock kullanıcısı 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul'da öğretmenlere FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce,  FETÖ'den görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 73 kişi operasyonlarda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 73 eski öğretmen ve okul idarecisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı. Gözaltına alınanların KHK ile görevden uzaklaştırılan FETÖ mensupları olduğu öğrenildi/Milliyet

Etiketler; #istanbul emniyet müdürlüğü #bylock #öğretmen
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