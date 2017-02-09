İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
İstanbul'da düğmeye basıldı: Sayının artması bekleniyor
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?

İstanbul'da PKK-KCK operasyonu: 58 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütüne yönelik operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK-KCK operasyonu: 58 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK KCK'ya yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tabancaya ait 4 dolu fişek ve şarjör, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 7 fişek, 100 gram kokain, 7 gram narkotik madde, 2 litre benzin ile çok sayıda örgütsel içerik taşıyan dergi, kitap, gazete, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #istanbul terör operasyonu #pkk operasyon
banner863
Önceki Haber
Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüşecek
Sonraki Haber
İstanbul'da PKK-KCK operasyonu: 58 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.