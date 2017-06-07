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İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

Çalıntı otomobilleri, sahte evraklar ve plaka düzenleyerek sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

İstanbul'daki operasyonda, çalıntı otomobilleri sahte evrak ve plaka düzenleyerek sattığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, sahtecilik yaptığı öğrenilen N.K'yi takibe aldı. Polis ekiplerince, Topkapı'da yakalanan şüphelinin kullandığı yabancı plakalı aracın belgeleri incelendi.

Araştırmada, N.K'nin (49) kullandığı otomobilin İsviçre'den kiralanarak Türkiye'ye getirildiği, kiralama süreci bitince İsviçre'deki oto kiralama firmasına teslim edilmediği, sahte belge düzenledikten sonra Romanya'daki benzer marka ve modeldeki aracın ikiz plakasının takıldığı tespit edildi.

Çalıntı otomobilleri ucuz fiyata satın aldıktan sonra sahte evrak ve plaka hazırlayıp sattığı iddia edilen N.K'nin, çalıntı araçlara genellikle yabancı ülkelere ait sahte plaka taktığı belirlendi. Emniyette 8 suç kaydı bulunan zanlının adresinde yapılan aramada, 50 bin dolar ile 3 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Oto Hırsızlığı Büro Amirliği #oto hırsızlığı #Asayiş Şube Müdürlüğü
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