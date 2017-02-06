İstanbul'da saldırı hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

Yakalanan 3 kişinin saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece 3 ilçede düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.



ŞİFRELİ RAPOR ÇÖZÜLDÜ EYLEMLER ORTAYA ÇIKTI



TEM ekipleri 2 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'den sorumlu C.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde bulunan hafıza kartlarını inceleyen ekipler İstanbul'da yapılan ve yapılması gereken saldırıların bulunduğu şifrelenmiş bir dosyaya ve çeşitli raporlara ulaştı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda şifreli belgeleri çözerek adı eylem planlarında geçen kişileri belirledi.



3 İLÇEDE, 3 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON



Bunun üzerine TEM Özel Tim ekipleri dün gece 3 şüpheliyi yakalamak için Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde bulunan 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.A.(27), K.Ç.(29) ve Y.M.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



O RAPORDAN BAZI BAŞLIKLAR;



Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şifreleri çözülen dosya ve raporlarda yer alan bazı başlıklar şunlar;



-Örgütün son zamanlarda kaybettiği güvenin geri kazanılması için sokaklarda propaganda çalışmalarının arttırılması ve maddi yardımlar toplanması



- silahlı, bombalı, sokak eylemleri şeklindeki eylemlerde milli hassasiyetlerin yüksek olduğu ilçe ve bölgelerin seçilmesi