İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu

Sarıyer'deki operasyonda, 3 kalaşnikof, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 kalaşnikof, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda sokulan ve bir kargo firması aracılığıyla Sarıyer'e getirilen kaçak silahların piyasaya sürüldüğünü belirledi.



Söz konusu kargo firmasına operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada 3 kalaşnikof marka otomatik tüfek, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.