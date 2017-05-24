İstanbul'da, bir lokanta silahlı 5 kişi tarafından gece yarısı soyuldu. Kasadaki 10 bin lira ve işletme müdürünün aracını gasp eden soyguncular, 4 kişiyi yaraladı.

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir lokanta silahlı ve maskeli 5 kişi tarafından soyuldu.



Olay gece 02:30 sularında yaşandı. İddiaya göre, lokantanın arka kapısını levye ile açan soguncular, içerde çalışan 4 işçiyi silah kabzası ile başlarından yaralayarak etkisiz hale getirdi.



Ardından kasada bulunan 10 bin lirayı alan 5 kişi işletme müdürünün aracını da gasp ederek kayıplara karıştı.



Personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine ambulans sevkedildi.



Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.





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