PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 11 öğrenci gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 öğrenci gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması içerisindeki üniversite öğrencisi bir grubun, farklı üniversitelerde örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirledi.



Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 11 öğrenciyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.