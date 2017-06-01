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İstanbul'da terör operasyonu

DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giden ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü #operasyon #deaş
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