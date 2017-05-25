Türk Telekom çalışanlarına FETÖ operasyonu yapıldı. Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.



Örgüt üyesi olan ve örgüte finansman sağladığı öğrenilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 19 kişi tespit edildi.



Bank Asya'ya talimat üzerine yüklü miktarda para yatıran şuphelilerin İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 10 kişi soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alındı.





ulusalkanal.com.tr