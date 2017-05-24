Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri "Huzur Türkiye" uygulaması yaptı. Türkiye genelindeki operasyonlara 71 bin 531 personel katıldı. 605 bin 448 kişi kontrol edildi, arananlar yakalandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde "Huzur Türkiye-6" operasyonu yapıldı. 81 ildeki uygulamalara 12 bin 870 ekipte görevli 71 bin 531 personel katıldı. Ayrıca, 13 hava aracı, 82 deniz aracı ve 341 dedektör köpeği de destek verdi.



Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı yapılan operasyonların amacı huzuru sağlamak ve arananları yakalamaktı.



Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden belirlenen 6 bin 238 hassas noktayı kapsayan uygulamalarda 605 bin 448 kişi kontrol edildi. Aranan bin 485 kişi yakalandı, 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.



Kişilerin üstlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçilirdi.



"Huzur Türkiye" uygulamasının bilançosu da belli oldu. Bu güne kadar altı kez düzenlenen operasyonlarda aranan 7 bin 855 kişi yakalandı. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.





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