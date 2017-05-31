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İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. İstanbul Valiliği, gemi geçişi için İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatıldığını ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saat 08:30 itibariyle tüm Şehir Hatları yolcu seferleri geçici süreyle iptal edilmiştir." denildi

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Valiliği, Platform Gemisi geçeceği için İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatıldığını ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklamda da "Seferlerimiz geçici olarak iptal edilmiştir" denildi.

İBB TKM'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saat 08:30 itibariyle tüm Şehir Hatları yolcu seferleri geçici süreyle iptal edilmiştir." denildi.

BORU DÖŞEME GEMİSİ, BOĞAZDAN GEÇİYOR

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.

Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #vapur #sefer #iptal
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