Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. İstanbul Valiliği, gemi geçişi için İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatıldığını ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saat 08:30 itibariyle tüm Şehir Hatları yolcu seferleri geçici süreyle iptal edilmiştir." denildi

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