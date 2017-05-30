Fetö'cü darbe girişimiyle ilgili açılan İstanbul'daki ana darbe davası görülmeye devam ediyor. Silivri'de görülen davada sanık savunmaları alınıyor. Davada FETÖ elebaşı Gülen ile birlikte 15'i tutuklu toplam 23 sanık yargılanıyor.

İstanbul'daki "ana darbe davası" ikinci gününde..



FETÖ elebaşı Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yer aldığı davada 6'sı general, 16'sı subay olmak üzere toplam 23 sanık yargılanıyor..



TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmak ve daha birçok suçlamanın yapıldığı sanıklar için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Silivri'de görülen davanın ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme kimlik tespitlerinin ardıdnan tutuklu bulunan 15 sanığın ifadesini almaya başladı. İlk ifade veren isim dönemin 3’üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk oldu. Darbe karşıtı olduğunu savunan Öztürk, suçlamaları reddetti.



Sanık savunmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklamasının sanıkları rahatlattığını söyledi.



İstanbul'daki ana darbe davasında gün içinde diğer sanıkların da ifade vermesi bekleniyor..





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