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İstanbul'daki ana darbe davası görülmeye devam ediyor

FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili açılan İstanbul'daki ana darbe davası görülmeye devam ediyor. Silivri'de görülen davada sanık savunmaları alınıyor. Davada FETÖ elebaşı Gülen ile birlikte 15'i tutuklu toplam 24 sanık yargılanıyor.

İstanbul'daki ana darbe davası görülmeye devam ediyor

İstanbul'daki "ana darbe davası"nın üçüncü duruşması görülüyor..

Silivri'de görülen ve FETÖ elebaşı Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu davada 6'sı general, 17'si subay olmak üzere toplam 24 sanık yargılanıyor..

TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmak ve daha birçok suçlamanın yapıldığı sanıklar için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkemenin ilk iki duruşmasında dönemin 3. Kolordu komutanı Erdal Öztürk savunmasını yapmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Öztürk'ün çapraz sorgusu da tamamlandı. 

Öztürk'ün ardından eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, savunmasını tamamladı. Üçüncü duruşmada Gürler'in çapraz sorgusunun yapılamsı bekleniyor.. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fetö
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