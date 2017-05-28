FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul'daki "ana darbe davası" yarın başlayacak. Silivri'de görülecek davada FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 24 sanık yargılanacak.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "İstanbul Ana darbe davası" yarın başlıyor..



Silivri'de görülecek davanın bir numarası FETÖ lideri Fethullah Gülen. 15'i tutuklu 24 sanığın 6'sı general ve 17'si de subay rütbesinde.



351 sayfalık iddianamede İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim ''maktul'' sıfatıyla yer alıyor.



TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmak ve daha birçok suçlamanın yapıldığı sanıklar için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Fethullah Gülen, İstanbul'daki darbe girişiminde 1 numaralı sorumlu olarak gösteriliyor.



Darbe girişimi sırasında kaçırılması düşünülen 1. Ordu komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı olan Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu davanın müştekileri arasında.



Davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AKP İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu'nun da arasında olduğu 89 kurum ve kişiyse ''suçtan zarar görenler'' sıfatıyla yer alıyor.





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