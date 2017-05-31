FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili başlatılan İstanbul'daki ana darbe davasının ikinci duruşması görüldü. FETÖ elebaşı Gülen ile birlikte 15'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da izledi. Çıkışta açıklama yapan Kaya, "büyük bir tiyatro yaşanıyor içeride. Yüce Türk adaleti, inşallah hak ettikleri cezayı onlara verecektir" dedi.

İstanbul'daki "ana darbe davası"nın 2. duruşması Silivri'de görüldü.



FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu davada 6'sı general, 17'si subay toplam 24 sanığın yargılamasına devam edildi.



Darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan vatandaşların aileleri ve 15 Temmuz gazileri de duruşmayı izledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP İstanbul milltevekilleri Metin Külünk ve Hasan Turan da duruşmayı izledi.



Duruşmayı açan Mahkeme başkanı Cem Karaca, sanık savunmalarına geçmeden önce salondakilere seslendi. 15 Temmuz'un basit bir darbe girişimi olmadığını belirten Karaca, "bu olay silahlı bir örgüt kullanılarak, dış güçler eliyle Türkiye'yi işgal girişimidir" ifadelerini kullandı.



Ardından dönemin 3’üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi. Darbe karşıtı olduğunu savunan Öztürk, suçlamaları reddetti.



Öztürk'ün savunmasının ardından söz alan Başsavcıvekili Fatih Karakuş, Erdal Öztürk'e tepki gösterdi. Karakuş, "Atama listelerini oluşturanların FETÖ'cü olduklarını söylüyorsunuz ancak bunların kim olduklarını söylemiyorsunuz. Kim bu isimler?" diye sordu. Erdal Öztürk de, "Ben, sınırlı bilgilerimle konuşuyorum. Bildiklerim basına yansıyanlar kadardır. Uzay Şahin'i biliyorum. Keşke diğerlerini de bilseydim söylerdim" yanıtını verdi.



Mahkemeye verilen arada Bakan Betül Sayan Kaya açıklama yaptı, "içeride büyük bir tiyatro oynanıyor" dedi.



Kaya, darbecilere hak ettikleri cezanın verileceğini söyledi..



Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu ve 15'i tutuklu toplam 24 kişinin yargılandığı davada her sanık için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





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