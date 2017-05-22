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İstanbul'daki “insan kaçakçılığı“ operasyonu

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı

İstanbul'daki “insan kaçakçılığı“ operasyonu

Fatih'te düzenlenen operasyonda "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te düzenlenen operasyonda yakalanan 13'ü yabancı uyruklu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekiplerince Fatih'te düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 9'u kadın, 1'i çocuk 16 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek istedikleri belirlenen 1'i Türk, 12'si Suriye ve 1'i Irak uyruklu 14 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen 2 şişme bot, 4 kürek ve 2 pompa ele geçirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli #operasyon #İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü #insan kaçakçılığı #gözaltı #fatih
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