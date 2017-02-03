İstanbul Eminönü'nde düzenleme çilesi

Terör saldırıları ve ekonomik daralma nedeniyle zor günler geçiren Eminönü esnafını bir de, 6 aydır devam eden çevre düzenleme ve tramvay hattı çalışmaları vurdu. Çalışmalarda denetim zaafiyeti olduğunu söyleyen esnaf, projelerin bir an önce bitirilmesini talep ediyor.

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