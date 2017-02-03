İstanbul Eminönü'nde düzenleme çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle, meydanda yürümek âdeta işkenceye dönüştü.
Terör saldırıları ve ekonomik daralma nedeniyle bölgede zor günler geçiren esnaf da çalışmalardan dertli.
Bölgede hergün deniz yoluyla binlerce yolcu taşıyan bir motor şirketinin hareket amiri olan İhsan Baysal yaşadıkları sorunları anlattı.
Bölgede yapımı devam eden bir diğer çalışma da "Eminönü - Eyüp" tramvay hattı projesi. Düzenleme çalışmaları ile başlayan hat, otobüs duraklarının olduğu yerden başlayacak ve Alibeyköy otogarında son bulacak.
Projeyle meydanda bulunan otobüs durakları kaldırılacak ve otobüsler ring seferleri ile bekleme yapmadan yolcu taşıyacak. Projenin 2019'da tamamlanması öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, projenin plansız bir şekilde hayata geçirilmek istendiğini söyledi.
HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
Terör saldırıları ve ekonomik daralma nedeniyle zor günler geçiren Eminönü esnafını bir de, 6 aydır devam eden çevre düzenleme ve tramvay hattı çalışmaları vurdu. Çalışmalarda denetim zaafiyeti olduğunu söyleyen esnaf, projelerin bir an önce bitirilmesini talep ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle, meydanda yürümek âdeta işkenceye dönüştü.