İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında yakalama kararı çıktı

İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, 'Tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılan İstanbul emniyet müdür yardımcısı Ö.C gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, 'Tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılan İstanbul emniyet müdür yardımcısı Ö.C gözaltına alındı



BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak"la suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



KUVVETLİ KANITLARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ



Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti ve Ö.C.'nin tutuklanmasını yeniden talep etti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını karara bağlayacak.



Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C.'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. dün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına dün ifade veren şüpheli Ö.C. “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bırakmıştı.



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