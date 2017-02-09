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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan ve dün hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C dün gözaltına alınmıştı. Bugün Ö.C. hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan ve dün hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C dün gözaltına alınmıştı. Bugün Ö.C. hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #müdür yardımcısı #emniyet #istanbul
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